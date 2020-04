A carregar o vídeo ...

Florent foi o convidado do 4º episódio de 'A Chamada do Neno'. Depois de discutidos diferentes temas num vídeo de cerca de 7 minutos, o embaixador do V. Guimarães e o lateral-esquerdo da equipa orientada por Ivo Vieira, num gesto muito simbólico, bateram palmas a todos os vitorianos que têm cumprido a quarentena. Vale a pena ver até ao fim!