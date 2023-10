A carregar o vídeo ...

Snoop Dog publicou dois vídeos no Instagram nos quais se vê a neta com o equipamento do Benfica. Os adeptos dos encarnados 'invadiram' rapidamente a caixa de comentários das publicações do rapper com alusões ao clube da Luz e até mesmo a conta oficial do Benfica reagiu com emoji de uma águia [Vídeo Instagram Snoop Dog]