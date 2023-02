Neto 'arrasa' Endrick : «Chora com os bolsos cheios. Queres chorar? Chora na casa de banho!»

A carregar o vídeo ...

Neto, antigo futebolista brasileiro, arrasou Endrick e Abel Ferreira no seu programa 'Donos da Bola', na TV Bandeirantes. O jovem jogador do Palmeiras, de 16 anos, saiu doem lágrimas, por não ter conseguido marcar, e o treinador português disse que, se tivesse visto,. Neto afiança que Endrick, que já assinou pelo Real Madrid, chora com os bolsos cheios. (Vídeo Donos da Bola/Twitter)