Neto não poupa Vítor Pereira: «O Corinthians dá graças a Deus por ele ter saído. Nunca disse isto mas ele ganhava mais de 2 milhões»

Neto explica que, sem Vítor Pereira, o Corinthians "economizou um dinheiro incrível" e que "dá graças a Deus por ele ter ido embora", neste caso, para o Flamengo. O antigo internacional brasileiro, de 56 anos, não poupa críticas ao técnico português. "Ele brigou com toda a gente. Eu fui muito pelo Vítor Pereira pela parte tática [que mostrou] no Corinthians. Chegou à final da Taça do Brasil mas o que ele fez foi pensado!", vincou Neto. [Imagens: BandTV]