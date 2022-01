A carregar o vídeo ...

O comentador brasileiro Neto deixou uma garantia em relação ao ex-treinador do Benfica, Jorge Jesus, desempregado depois de deixar a Luz em dezembro. "O Jorge Jesus conversou com o Corinthians. Ele queria dirigir a equipa", garantiu no programa 'Os Donos da Bola', da Band TV, acrescentando que os valores não agradaram à direção do Timão.