Neuer e o 8-2 frente ao Barcelona: «Os jogadores nunca esquecem estes jogos»

Manuel Neuer fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro entre Bayern e Barcelona, duas equipas do grupo do Benfica, e a goleada (8-2) aplicada pelo conjunto alemão em 2019/20 foi naturalmente um dos temas abordados. O guarda-redes destacou que esses são aquelas partidas que os jogadores nunca esquecem, mas afastou eventuais semelhanças entre esse jogo e o que se vai disputar amanhã em Munique, já que "as equipas estão diferentes" e, para além disso, agora joga-se a fase de grupos da prova, ao passo que em 2020 se discutia o acesso às meias-finais. [Vídeo: One Football]