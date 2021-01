A carregar o vídeo ...

Um nevão sobre o relvado do Alavés está a colocar em causa a realização do jogo com o Atlético Madrid, marcado para este domingo, para a 17.ª jornada da Liga espanhola. Em imagens publicadas nas redes sociais, o clube do País Basco mostrou o estado em que ficou o tapete verde na véspera do encontro com os colchoneros. [Vídeo: Alavés / Twitter]