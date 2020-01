Newcastle salva-se da derrota em casa do Everton em final surreal

A carregar o vídeo ...

O Newcastle salvou-se esta terça-feira da derrota diante do Everton, tudo graças à persistência do defesa Florian Lejeune, que com dois golos no espaço de dois minutos - ambos marcados nos descontos - deu o empate aos magpies. E se o primeiro é um momento mágico, o segundo é no mínimo surreal... A título de curiosidade, Lejeune não marcava desde 2017 e pelo Newcastle (clube onde atua desde 2017/18) nunca tinha sequer conseguido balançar a rede...