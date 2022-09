A carregar o vídeo ...

As eleições presidenciais brasileiras acontecem já no domingo e há um voto que poderá ter peso. Neymar publicou um vídeo na conta de TikTok a dançar e fazer o '22' com as mãos em alusão ao número da urna de voto na candidatura de Jair Bolsonaro, mostrando apoio ao atual presidente brasileiro na corrida ao Planalto.