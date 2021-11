Neymar arrasado: «Ninguém com dor no adutor ou noutro músculo dança assim»

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional brasileiro Neto dirigiu duras críticas a Neymar no programa 'Donos da Bola', da Rede Bandeirantes. Em causa a ausência do craque do Paris SG do duelo com a Argentina, por alegados problemas musculares após o jogo com a Colômbia, mas nos dias que antecederam o superclássico sul-americano com os argentinos, de qualificação para o Mundial'2022, que terminou com 0-0, o jogador frequentou várias festas e segundo a imprensa brasileiro, foi 'apanhado' a dançar. Ora Neto apontou o dedo à postura de Neymar, considerando que "ninguém com dor no adutor ou noutro músculo dança assim". Entretanto, já em Paris, Neymar foi submetido a exames e o avançado pode ficar de fora nos dois próximos jogos da equipa dos portugueses Danilo e Nuno Mendes. [Vídeo: Youtube Os Donos da Bola]