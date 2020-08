Neymar de férias com o filho a fazer o que bem sabe: o pior é o desfecho...

A carregar o vídeo ...

Neymar, a passar férias em Ibiza, parece estar a aproveitar para se divertir com o seu filho de 9 anos. O internacional brasileiro partilhou um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver o jogador do PSG e Davi Lucca a dar toques com uma bola junto à piscina da mansão onde estão instalados, perto do mar. Pouco depois, Neymar volta a mostrar um vídeo, com a mesma bola... no mar [Vídeo Instagram Neymar]