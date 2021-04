Neymar defende-se dos críticos: «Tive dificuldades aqui mas sempre fui profissional»

A carregar o vídeo ...

Neymar admitiu esta terça-feira, na antevisão do jogo de amanhã com o Manchester City, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que passou por um difícil processo de adaptação no PSG, mas que sempre foi profissional e mostrou a sua valia dentro de campo. O avançado brasileiro elogia a equipa, que está nesta fase da prova pelo segundo ano consecutivo, e garante que o objetivo na partida de amanhã com os citizens é ganhar. (Vídeo PSG)