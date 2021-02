Neymar deixou relvado a chorar após esta entrada

A carregar o vídeo ...

Neymar viu-se obrigado a recolher mais cedo para o balneário no jogo entre Caen e Paris Saint-Germain, a contar para a Liga francesa. O extremo brasileiro dos parisienses sofreu uma entrada dura, à passagem da hora de jogo, do já amarelado Yago, lateral do Caen, saiu a chorar do relvado e está agora em dúvida para o jogo com o Barcelona, agendado para terça-feira, a contar para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. [Vídeo: Fox Sports]