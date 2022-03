Neymar e o regresso ao Bernabéu como adversário: «Tenho boas recordações de lá»

Neymar perspetivou o duelo entre Real Madrid e PSG, em Madrid, para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, tendo frisado as boas recordações que tem no Santiago Bernabéu de quando representava o Barcelona. Este jogo vai ainda marcar o regresso de Messi a Espanha desde que saiu dos catalães no verão passado. O mesmo sucede com Sergio Ramos, que deixou o Real Madrid também no último verão. [Vídeo: One Football]