Neymar está lesionado mas não falhou presença no cruzeiro de final de ano

A carregar o vídeo ...

Em maio, quando ainda estava vinculado ao Paris SG, Neymar lançou uma iniciativa tendo em vista o final do ano, o 'Ney Em Alto Mar'. Um cruzeiro de três dias, que prometia "72 horas de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol", e quis o destino que, por altura dessa mesma iniciativa, estivesse no Brasil a recuperar de uma lesão. Ora, apesar da sua condição debilitada (apresentou-se em muletas), o dianteiro do Al Hilal não falhou a presença no seu evento.