Mauricio Pochettino decidiu esta sexta-feira juntar-se aos seus pupilos no tradicional 'meiinho' no treino do Paris SG e foi da primeira fila que viu uma maldade de Neymar a Mauro Icardi. O momento foi de tal forma brutal que o técnico até celebrou com o brasileiro e o Paris SG, na sua partilha, até 'chamou' o VAR...