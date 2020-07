A carregar o vídeo ...

O PSG prepara a final da Taça de França frente ao Saint-Étienne (dia 24) e a participação na 'final 8' da Champions em Lisboa, na qual vai medir forças com a Atalanta nos quartos-de-final. O plantel parisiense trabalha com boa disposição e prova disso foi este momento em que Neymar humilhou Mbappé no habitual 'meínho' antes do treino. [Vídeo: Twitter PSG]