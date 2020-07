A carregar o vídeo ...

Neymar publicou esta quarta-feira no TikTok um vídeo onde finge conduzir um carro de Fórmula 1. Uma brincadeira do astro brasileiro do PSG que já se tornou viral. Houve até quem tivesse afirmado que Neymar "está a passar demasiado tempo" com Lewis Hamilton. [Vídeo: TikTok]