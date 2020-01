A carregar o vídeo ...

Neymar abriu o cacifo no balneário do PSG e não ganhou para o susto, pois no meio das suas coisas estava uma cobra! O animal era de plástico e tudo não passou de uma brincadeira dos companheiros, que se divertiram com a reação do brasileiro. O momento foi filmado e depois Leandro Paredes partilhou-o no Instagram...