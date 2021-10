A carregar o vídeo ...

O PSG formou uma equipa cheia de craques e a competição entre jogadores é visível até nos treinos. Durante o 'meínho' dos parisienses, Herrera castigou Neymar com uma maldade: uma 'cueca' que fez o extremo cair. Não contente com a humilhação, o brasileiro levantou-se e reagiu... assim (Vídeo: 'AS TV')