A carregar o vídeo ...

É sabido que Neymar é um jogador bastante competitivo e este sábado, no derradeiro treino antes da final da Champions, mostrou isso mesmo. Tudo aconteceu no habitual 'meiinho', onde o brasileiro se 'pegou' com Kylian Mbappé por causa de saber quem ia ao meio. O francês bem insistiu, mas Ney 'atirou' Verratti para o seu lugar.