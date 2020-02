Neymar perdeu as estribeiras no túnel ao intervalo: «'Be patient' é o c...!»

A carregar o vídeo ...

Neymar decidiu abrir o livro e soltar a sua magia diante do Montpellier, mas o árbitro não parece ter gostado do que viu e decidiu admoestar o brasileiro na primeira parte por causa de uma lambreta. Um momento insólito, que provocou mesmo a fúria do jogador do Paris SG, que ao intervalo se virou para o quarto árbitro em... bom português.