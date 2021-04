Neymar: «Podes 'cantar' a mulher a noite inteira e chega um e em cinco minutos leva-a...»

A carregar o vídeo ...

Neymar não tem dúvidas de que o Paris Saint-Germain é um justo vencedor da eliminatória travada com o Bayern Munique, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Referindo-se à posse de bola dos alemães na partida, o brasileiro fez um curioso comentário no final da partida. "Podes ter a posse de bola que for, podes 'cantar' a mulher a noite inteira e chega um e em cinco minutos leva-a", atirou. [Vídeo: TNT Sports Brasil]