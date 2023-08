Neymar regressa aos relvados ao fim de cinco meses e dá 'show': o golo do brasileiro frente ao Jeonbuk Motors

A carregar o vídeo ...

Neymar regressou esta quinta-feira aos relvados depois de mais de cinco meses a recuperar de uma cirurgia ao tornozelo direito e provou que quem sabe... nunca esquece. O brasileiro fez o gosto ao pé frente aos sul-coreanos do Jeonbuk Motors com um golo onde, apesar de ter beneficiado de alguns ressaltos e de um desvio na altura do remate, deixou a sua imagem de marca com uma finta que não deixou o público indiferente. (: Twitter)