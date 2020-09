Neymar responde a Tite e desafia Gabriel Jesus ignorando rumores de Covid-19

A carregar o vídeo ...

Neymar foi desafia pelo selecionador brasileiro a entrar numa corrente solidária a favor da Cruz Vermelha. O n.º 10 da seleção brasileira não falhou à chamada e desafiou o amigo Gabriel Jesus, internacional brasileiro que joga no Manchester City, a ser o seguinte. Neymar foi dado como sendo um dos casos positivos de coronavírus no PSG , no entanto, sobre o assunto o brasileiro ainda nada disse.