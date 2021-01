A carregar o vídeo ...

Depois de ter protagonizado mais uma polémica, devido à festa de passagem de ano, Neymar está de regresso a Paris, tendo já dado as boas-vindas ao novo treinador do PSG: "Dia 1, reapresentação e encontro com o novo técnico. Bem-vindo, Mauricio Pochettino", escreveu na legenda do vídeo que publicou nas redes sociais e que mostra o início de uma nova era no clube francês.