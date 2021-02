A carregar o vídeo ...

Neymar não pôde dar o seu contributo ao PSG no jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (4-1), devido a uma lesão, mas o avançado brasileiro trabalha afincadamente para participar no segundo encontro com os catalães, já na próxima quarta-feira, em Paris. (Vídeo Instagram)