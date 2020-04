A carregar o vídeo ...

Neymar partilhou com os seguidores do Instagram imagens suas ao piano, a tocar o tema de sucesso de John Legend "All of Me" e a controvérsia não demorou muito a aparecer, com várias observações às "qualidades" musicais do craque brasileiro do PSG: se uns aplaudem outros pedem para o craque não voltar a arranhar o piano.