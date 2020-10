Neymar voltou com tudo à canarinha e bateu um incrível recorde de dribles

A carregar o vídeo ...

Quem olhar para o resultado do Brasil-Bolívia e vir os marcadores provavelmente pensará que Neymar teve um dia para esquecer, mas a verdade é que o craque do Paris SG destacou-se mesmo sem marcar. Primeiro de tudo fez duas assistências, o que já de si dá um brilho à sua atuação, mas aquilo no qual Neymar se destacou foi mesmo no número de fintas. Foram 18 bem sucedidas em 23 tentativas, um registo que representa um novo máximo histórico desde que a plataforma de estatísticas SofaScore recolhe dados. O recorde na América do Sul, em duelos de seleções, pertencia a Leo Messi, com os 15 que fez em 2011.