NFL: Antonio Brown abandona jogo a meio e acaba despedido

O wide receiver Antonio Brown foi despedido dos Tampa Bay Buccaneers, depois de este domingo, durante o encontro com os New York Jets, ter decidido abandonar o palco do encontro a meio do jogo. Supostamente irritado com um elemento da equipa técnica, o jogador de 33 anos tirou o seu equipamento, lançou a sua camisola às bancadas e, depois, recolheu aos balneários. No final da partida, que os Bucs venceriam por 28-24 (quando Brown saiu perdiam por 24-10), o técnico Bruce Arians anunciou que Antonio Brown "já não é jogador dos Buc". "É o fim da história, vamos falar sobre os rapazes que estiveram em campo e ganharam o jogo".