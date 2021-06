NHL: marcou golo, foi atropelado pelo adversário e saiu de maca do campo

A carregar o vídeo ...

Que o hóquei no gelo é um desporto algo violento ninguém tem dúvidas, mas aquilo que se viu na última madrugada, no embate entre Montreal Canadiens e Winnipeg Jets vai para o top dos lances mais duros dos últimos tempos. Tudo aconteceu já na fase final da partida, quando o avançado Jake Evans (dos Canadiens) fez golo e, na sequência, acabou verdadeiramente atropelado por Mark Scheifele. A situação gerou um foco de tensão (natural), mas o que fica foi a preocupação de tudo e todos com o estado do jogador, que acabaria por ser retirado de maca do campo. Não chegou a ser transportado para o hospital, mas está desde então sobre supervisão médica e não há data para o seu regresso.