NHL viveu o jogo mais frio da história: até tiveram de aquecer... o gelo!

A carregar o vídeo ...

Por ser disputada no gelo, a NHL é por natureza um desporto de temperaturas baixas, mas aquilo que se viveu este sábado, no tradicional Winter Classic, foi algo histórico. É que à hora da partida entre Minnesota Wild e St. Louis Blues estavam uns incríveis 25 graus negativos! Um registo histórico, que torna este jogo naquele que foi disputado com a temperatura mais baixa da história do campeonato. E mesmo com tanto frio, para lá do vento que se fazia sentir, 15 mil adeptos estavam nas bancadas do Target Field de Minnesota. Outro dado surreal: por causa do frio extremo, a NHL instalou mesmo um sistema para aquecer o gelo!



A título de curiosidade, o anterior mínimo havia sido registado em 2003, com o Winter Classic desse ano a ser disputado com -18ºC.