Nico realçou a superioridade do Barcelona diante do Nápoles, num jogo em que considerou que a segunda parte dos catalães foi provavelmente a melhor que apresentaram esta época. O médio dos catalães lamentou ainda o facto de a equipa de Xavi não ter conseguido marcar mais golos, após o empate frente ao conjunto italiano no encontro da 1.ª mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa. [Vídeo: One Football]