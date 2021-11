Nicolás López, avançado uruguaio do Tigres, apontou uma obra de arte na partida diante do Juárez, a contar para o Apertura, com um 'tiro' a cerca de 30 metros da baliza adversária. O remate certeiro do ponta-de-lança de 28 anos abriu caminho ao triunfo por 3-0 da sua equipa, resultado que viria a ser fixado pelo mesmo jogador. [Vídeo: OneFootball]