Ninguém o consegue parar: Gyökeres marca o primeiro hat trick com a camisola do Sporting

Vão faltando palavras para Gyökeres, que está a viver uma noite memorável em Alvalade. Depois de um tremendo passe de Pedro Gonçalves, o internacional sueco invadiu a área do Farense, tirou um defesa da frente e rematou colocado, fora do alcance do guardião Ricardo Velho. É o primeiro hat trick de Gyökeres com a camisola do Sporting, que vai vencendo a formação algarvia por 4-1.