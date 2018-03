No Campeonato de Portugal também existem golos fantásticos: este foi marcado antes do meio-campo

O lateral-direito do Oriental Gonçalo Tavares (faz parte dos quadros do Belenenses mas encontra-se emprestado) assinou domingo uma autêntica 'obra de arte' ao marcar o golo da vitória da sua equipa sobre o Armanecenses (1-0) atrás da linha do meio-campo, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Serie C do Campeonato de Portugal