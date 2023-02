A carregar o vídeo ...

A RNF Aprilia partilhou um vídeo a propósito do dia dos namorados em que Miguel Oliveira e Raúl Fernández, os pilotos da equipa italiana, mostram todo o seu amor pela moto com que vão competir no Mundial de MotoGP este ano. O português até janta com a sua 'máquina' à luz de uma vela... (Vídeo RNF Aprilia/Twitter)