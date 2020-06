A carregar o vídeo ...

Éverton Ribeiro, médio do Flamengo, mostra-se radiante com a renovação de contrato de Jorge Jesus e fala dos planos para o regresso do Mengão à competição. Tudo, em máxima segurança. No Flamengo, os jogadores usam máscara até a falar em conferência de imprensa. [Vídeo: Fox Sports Brasil]