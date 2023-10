«No Irão tenho condições financeiras que só os grandes de Portugal me podem dar, mas há clubes que me podem dar outras coisas»

A carregar o vídeo ...

José Morais, de 55 anos, cumpre a segunda época no Sepahan, clube do Irão. E antes esteve na Arábia Saudita, Coreia do Sul, Ucrânia, Grécia, Turquia, Tunísia, Bahrain, entre outros países. E foi também membro da equipa técnica de José Mourinho no Inter, Real Madrid e Chelsea. O desejo de voltar a Portugal, onde não treina desde 2004/05 (Santa Clara) não desaparece, mas também existe a dúvida do treinador sobre as razões para a ausência de convites.