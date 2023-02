No Midtjylland também há um Paulinho: «Não sabia muito sobre a Dinamarca, mas aceitei o desafio»

A carregar o vídeo ...

Nos quadros do Midtjylland também há um Paulinho, só que ao contrário do avançado do Sporting, este é lateral-esquerdo e vai tentar levar a melhor na luta com o homónimo. "Sim, sei quem ele é [risos]. Claro que temos conhecimento das individualidades deles, mas focamo-nos no coletivo", sublinha, ciente de que vai enfrentar "uma equipa que vem da Liga dos Campeões", mas confiante num brillharete: "O futebol é uma caixinha de surpresas!"