No Name homenageiam antigo membro: petardos e trânsito parado na Rotunda Cosme Damião

A carregar o vídeo ...

Com a fila para se votar na Assembleia Geral do Benfica a crescer, nas imediações do Estádio o movimento também aumenta. Nomeadamente na Rotunda Cosme Damião, onde vários elementos dos No Name Boys apareceram para homenagear um antigo membro que faleceu. Foram rebentados vários petardos e entoados cânticos, com a polícia a vigiar. O trânsito, esse, acabou por ficar muito condicionado naquela zona.