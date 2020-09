A carregar o vídeo ...

A 2ª jornada da Liga NOS (que ainda não entra nas contas da Liga Record 'a valer') promete, com muitos jogos apetecíveis e jogadores a rever nesta fase experimental do concurso. O jornalista Pedro Gonçalo Pinto analisa alguns nomes que devem valer a sua atenção ora para entrar no seu onze ora para deixar no banco...