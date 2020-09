A carregar o vídeo ...

Arjen Robben voltou a jogar oficialmente pelo clube que o lançou, o Groningen, neste seu regresso da reforma. Porém, os 36 anos e as constantes lesões voltaram a fazer mossa e o internacional holandês teve de ser substituído logo aos 29' do encontro com o PSV. A família, na bancada, parecia incrédula...