O Manchester City está na final da Liga dos Campeões pela segunda vez nas últimas três épocas, depois de eliminar o campeão em título Real Madrid. Após o empate em Espanha (1-1), a 2.ª mão foi do conjunto inglês, que contou com Bernardo Silva numa noite inesquecível. Com os dois golos desta noite, o português chegou aos 100 na carreira sénior.