O norte-americano Lester Wright, estrela do atletismo na década de 1930, bateu o recorde mundial dos 100 metros rasos para atletas com mais de 100 anos, nos Estados Unidos. Com 100 anos recém-completados, Wright correu a distância em 26,34 segundos. Veja como foi a corrida. (Vídeo Twitter)