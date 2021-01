Norte-americanos boquiabertos com esta recuperação de jovem velocista

A carregar o vídeo ...

A norte-americana Ziyah Holman assinou no fim de semana uma das mais incríveis recuperações dos últimos tempos no atletismo, ao 'apagar' uma desvantagem que parecia impossível de anular na prova dos 4x400 num meeting universitário. Holman entrou na sua prova em terceiro, com cerca de 4 segundos de atraso para a liderança, mas de forma brutal conseguiu não só apanhar a primeira colocada como ainda acabar de forma 'solta'...