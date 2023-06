A carregar o vídeo ...

O Marítimo recebe este domingo, a partir das 20:15 horas, o Estrela da Amadora, para a segunda mão da final do playoff de permanência/subida da Liga Bwin. Na chegada da equipa ao estádio dos Barreiros, os adeptos demonstraram todo o seu apoio com um cântico que assinala a crença na permanência da equipa no principal escalão de futebol em Portugal.