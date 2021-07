Nova camisola alternativa da Juventus para... "iluminar o caminho mesmo no escuro"

A carregar o vídeo ...

A Juventus apresentou esta quinta-feira o equipamento alternativo para 2021/22. A nova camisola do emblema onde atua Cristiano Ronaldo será em tons de cinzento com alguns apontamentos a simbolizar luzes, sendo que é inspirada na cidade de Turim e na vida noturna daquela região. "Estamos prontos para assumir o controlo das nossas noites e sabemos como iluminar o caminho, mesmo no escuro", pode ler-se na legenda do vídeo publicado nas redes sociais [Vídeo: Juventus]