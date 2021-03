Nova época da Fórmula 1 já ferve: Räikkönen e Sainz 'pegaram-se' em pista

A carregar o vídeo ...

O último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrain, ficou marcado por um incidente a envolver Kimi Räikkönen e Carlos Sainz mesmo a fechar a sessão. O piloto espanhol da Ferrari completava tentava melhorar o tempo na derradeira volta mas deparou-se com o Alfa Romeo do veterano finlandês a rodar de forma lenta. Sainz forçou a ultrapassagem, mas os dois carros acabaram... na escapatória. "Não fazia a menor ideia de que ele estava ali e guinei para a direita no último minuto. Penso que ele [Sainz] estava muito irritado, mas duvido que nos tenhamos tocado, não senti nada", afirmou Räikkönen, na tentativa de explicar o sucedido. A época ainda não arrancou mas o ambiente já começa a aquecer... [Vídeo: Twitter F1]