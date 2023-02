Nova expulsão na Madeira: Pablo Moreno deixa Marítimo com 10 após rasteira a Pepê

Mais uma expulsão no Marítimo-FC Porto. Quatro minutos após a expulsão de Bernardo Folha por acumulação de cartões amarelos, Pablo Moreno também deixa os insulares com apenas 10 unidades na primeira parte do encontro no Funchal. O jogador do Marítimo tentava alcançar um atraso de Pepe para Pepê, mas quando viu que não chegava ao esférico a tempo acabou por encolher-se, acabando por 'varrer' na mesma o brasileiro do FC Porto. Veríssimo não teve dúvidas e mostrou o segundo cartão amarelo ao jovem espanhol do Marítimo.